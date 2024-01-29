拒獨立註冊 中大敬文書院學生會停運

【本報訊】繼多間大學的學生會停止運作後，中文大學敬文書院學生會日前發公開信，指校方自2023年9月起，以該學生會擁有獨立財政及選舉制度為由，指現況下的學生會為非法組織，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團，而學生會指註冊可能須承擔及面對前所未見的風險及責任，最終拒絕獨立註冊並宣布停止運作。

有關公開信指敬文書院曾提出4個方案，書院學生會若不獨立註冊或合併至管治架構，只能停運或不被承認。敬文學生會認為書院提議的師生共治委員會的方案有違該會宗旨，並在權衡法律風險後決定選擇第3個方案，即暫停運作。

不接受師生共治委員會方案 敬文學生會指一直很重視及珍惜運行上的自主性，書院方面一直提供可貴的意見及支援，極少在決策及運行上進行干預，學生會才得以在最大程度上自由地運作。但新成立的師生共治委員會架構上屬於書院轄下，成員亦包括學生輔導長等書院代表，與過去運作模式相差甚遠，在此框架下學生會及宿生會會失去名銜，學生代表亦會失去以往的代表地位。

學生會亦不接納獨立註冊的方案，理由是獨立註冊可能須承擔及面對前所未見的風險及責任。