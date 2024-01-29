後50實習計劃 料助800人搵工轉行

【本報訊】政府鼓勵潛在勞動力投入職場，僱員再培訓局舉辦「後50‧實習生計劃」，協助50歲或以上人士參與短期實習或工作體驗，從而掌握就業市場情況、調整心態，以便重投職場或轉業。本年度計劃吸引約800人參與，約150人獲配對實習和安排參與體驗活動。

體驗日 50機構涵蓋20行業 該計劃日前舉辦工作體驗日，有酒店向參加者介紹酒店設施、工作環境、全職和兼職空缺等，又安排參加者實地了解不同崗位的工作，更提供即場面試。計劃約有50間機構參與，涵蓋約20個行業，包括公共事業、社會服務、資訊及通訊科技、商業、物業管理等，提供超過100個實習空缺。

實習生完成實習後，會獲得勞工處發放的實習津貼，出勤率達80%可得到參與機構發放一筆獎金。再培訓局鼓勵參與機構，聘用實習生為正式員工，希望計劃能夠推動社會認同50歲或以上人士的價值，鼓勵僱主聘用這批潛在勞動力。

正待業的潘寶霞參加計劃後，獲安排到尖沙咀一間酒店體驗，她指在體驗日後，更有信心能夠找到工作，求職亦不再局限於醫療或服務長者的範疇。計劃也協助參加者轉業，陳淑嫻10年前為照顧家庭離開職場，她近年透過計劃在一間慈善團體做實習生，協助舉辦展覽和社區項目，現在已成為兼職員工，可與社會保持接觸，不致脫節。當了十多年家庭主婦的李家寶亦指，重投職場後回復自信，更領悟到工作不只是為了賺錢，也應該為生態、為環保出一分力。