中西區繽紛市集開鑼 小食檔丁財旺

【本報訊】18區「日夜都繽紛」首個活動啟動，「活力動感‧日夜繽紛」閃躍中西區的市集昨日舉行，現場人流擠迫，不少市民到場參觀，攤位包含熟食、乾貨，甚至有地區組織如關愛隊在場擺檔，政府指市民要有愉快生活、心情，有活動「相信可以開心好多」；另外，油尖旺區昨亦舉辦油麻地榕樹頭節，不單止有特色攤檔，手作市集，還有「扮嘢」大賽，例如「香蕉人」，當中還分開不同隊伍在街道狂奔，例如搬運巨型士多啤梨，亦有「老虎」搬運生果。

油麻地榕樹頭節辦扮嘢賽 「活力動感‧日夜繽紛」閃躍中西區活動於上午11時開始，記者下午抵達現場，人流擠迫，攤檔包括香港特色食物，如糖葱餅、奶茶、魚蛋燒賣等，亦有水果攤檔及文創產品；亦有不少組織擺檔，如IVE工程學院簡介檔位、關愛隊等。

政府指第7屆區議會順利誕生上任，各區區議會推出會見市民計劃、歲晚清潔等活動，提振地區經濟專責小組亦舉辦動靜皆宜、市集嘉年華、各適其適的活動，如林村首創許願夜市，夜光許願樹，深水埗則有動漫和光劍活動。

對於市集的攤檔，政府指包含少數族裔文化、年輕人創意、懷舊特色如飛機欖，笑言「我都未見過」，又指市民要有愉快生活、心情，有活動相信可以開心好多。

關愛隊方面，政府指關愛隊一直有探訪獨居長者，作出「打開門口」，主動聯絡市民的角色，過去有需要服務的朋友不懂得如何尋求服務，導致發生很多不開心的事，現時有關愛隊後相信可以大大減少不開心事情發生。

有熟食檔檔主指活動剛開始時生意較淡靜，直至下午表演開始後，人流量大增，銷量亦增加約一倍；有賣零食乾貨的檔主表示，活動吸引不少人到場，料生意會較疫情期間擺攤更好。