搞盛事重振香江 政府須拆牆鬆綁

貼錢請國際巨星開個唱 稱小心為上 為挽救一潭死水的香港經濟，政府力推被批屬「虛火」的「日夜都繽紛」活動，繼而大躍進大搞盛事經濟作「救生水泡」，大張旗鼓公布今年上半年將舉行逾80項大型盛事，並會成立跨部門盛事統籌協調組。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨指國際巨星來港辦演唱會屬商業決定，但政府會盡量接觸歌星，協助推動，讓主辦方更易在港舉辦演唱會。財金官員也指政府會加強內部協調，建立更有效的機制，確保活動順利完備舉行，也會在不同的環節適當拆牆鬆綁，以期把盛事的經濟和社會效益發揮至最大。

楊潤雄在電台節目指出，政府花費的每一筆錢都要對香港整體有大利益，應否「貼錢」吸引國際歌星來港舉行演唱會需要很小心。同時認為，本地歌星亦很國際化，可吸引旅客來港。他又指政府現時所做的項目，都希望長遠能落戶香港。

至於將舉辦的活動，包括有節日慶典活動及行業內的大型項目，部分是私人形式舉辦，他期望讓透過舉辦多元化盛事吸引遊客，創造就業機會，另一方面亦可推動體育發展，證明香港有能力舉辦大型賽事。

他續稱，文體旅局的角色是推廣活動及提供支援，包括場地安排及贊助等，下周球王美斯領軍的國際邁亞密訪港，當局正與球隊商量，希望在美斯留港期間舉辦更多活動，而不單止是一場球賽，同時檢視如何宣傳香港的文化特色，展現「漂亮香港」。

冀美斯訪港宣傳文化特色 為了有序舉辦各項盛事，政府成立跨部門的統籌及協調組。財金官員亦在網誌中指出，在統籌及協調盛事的過程中，會不斷提升產品和服務質素，讓旅客和市民有好的「盛事體驗」。從提升人力、設施等各個環節的容量，到做好宣傳、市場推廣和服務，都是政府跟業界需要共同加把勁努力的方向。

政府日前公布在今年上半年，本港將有超過80項大型盛事舉行，涵蓋文化藝術、體育、經濟金融及貿易展覽等。財金官員指透過一連串不同主題和特色的國際會議，進一步加強本地業界跟內地及國際夥伴的交流及互動，也透過積極「請客來」，讓與會者能親身感受香港的獨特魅力和文化氣息，不斷擴大香港的朋友圈。財金官員指無論是創科或金融盛事，又或是節日慶典或體育盛事，最重要是凝聚社會力量及全民參與的氛圍。