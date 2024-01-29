處理廚餘資訊不足 老友記滿腦疑問

【本報訊】垃圾徵費政策惹來全城齊轟，批評在回收設施嚴重不足之下，當局推行新政無助減廢之餘，只會加重市民負擔。房屋局局長何永賢表示，當局會研究增加公屋廚餘回收點，並於垃圾徵費實施首半年的適應期內向公屋租戶派發指定垃圾袋，供市民慢慢熟習。

何永賢昨與義工隊到蘇屋邨探訪獨居長者，她向長者送上放有食物及日用品的福袋，有長者趁機向她反映對垃圾徵費的疑慮，例如家中廚餘是否需要先沖洗才可以棄置。何回覆指，可用桶將廚餘盛起，再拿到指定地方回收，例如綠在區區，當局會研究增加公屋廚餘回收點。

港府稱「玩吓玩吓就熟習」 她又指，垃圾徵費於今年8月全面實施後，港府會提供半年適應期，該局於期內會在公屋向租戶免費派發指定垃圾袋，供市民熟習新安排。她形容垃圾徵費很容易學，又呼籲長者學會後教身邊的朋友，「玩吓玩吓大家可能覺得是一個挺好玩的遊戲，大家開心減排減廢。」

除了公屋會派指定垃圾袋，港府於過渡期內亦會向過渡性房屋、「三無」大廈及鄉郊村屋的住戶每月派發20個15公升指定垃圾袋，讓他們熟習垃圾徵費措施。