朗然成房協首個虧損資助屋項目 與當局探討折扣率機制會否調整

【本報訊】上屆政府提出修訂資助出售房屋單位的定價機制，令定價負擔能力不再與市價掛鈎，香港房屋協會一般則會參考相關定價。在機制的影響初現下，房委會早前表示不排除需要作出調整。房協行政總裁陳欽勉昨日接受傳媒訪問時稱，房協去年年底推售的安達臣道資助出售房屋「朗然」，按機制定下價格後，成為35年來，首個虧損的資助出售項目，房協將向政府了解，是否會調整未來釐定的折扣率機制。

「朗然」屬房協相隔6年再度推出的資助出售項目，共422伙以市價六二折出售，平均呎價8,916元，較房委會「居屋2023」同區的3個項目高約20%，並接獲13,001份申請表，該項目將於2月電腦抽籤決定選樓次序，並在今年第二季開始揀樓。對於「朗然」出現虧蝕的原因，陳欽勉指有很多因素，包括建築成本上升及項目規模較小，未能達到最佳規模經濟效益（Economies of scale），從而導致項目虧損。

研售部分物業紓壓力 至於其他項目會否同樣出現虧損，陳欽勉認為難以一概而論，並指出此次「朗然」的情況，不代表以負擔能力計算一定會造成虧損。不過，他表示擔心相關機制會影響未來承建額外公營房屋項目。另外，5年後建屋計劃會盡可能先建成出售項目，從而加快資金回流。

陳欽勉續稱，下個資助出售房屋項目，可能於今年年底推出，正在興建的安達臣道R2-2項目，因其本身規模較大，故售樓收入有機會補足建造成本。他又指，房協籌建項目共有25個，惟當前項目動用資金最多，並會與政府討論長期整體現金流，是否足以應對未來的發展項目。陳並提及房協在去年已開始與銀行接觸，討論融資及貸款，同時房協亦計劃研究出售部分投資物業，但不會是其核心投資物業，或會考慮早前購入的散舖、單幢發展項目舖位等套現，但不考慮停車場以及屋邨商舖。