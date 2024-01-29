醫健：藥到病除：藥物過敏及不良反應

在小部分情況下，病人服用藥物後可感到不適。不適主要分為兩種：過敏及不良反應。

藥物過敏是指身體以為藥物為外來物，故啟動免疫反應而引致的症狀。常見的過敏症狀為紅疹、皮膚痕癢和眼睛腫脹。而嚴重敏感則可以引致呼吸困難、血壓下降甚至休克。而部分藥物過敏會延伸至其他相似類型的藥物，如抗生素及消炎止痛藥。但在特別情況下，醫生可以轉介病人參與皮膚測試，進一步了解致敏源。

嚴重或肝衰竭心律不正 而藥物不良反應主要是因為藥物運作機制而產生的不適，故有各式各樣的症狀。例如部分血壓藥可引致乾咳，鴉片類止痛藥可引致便秘。而在罕見情況下藥物亦可以引致嚴重的不良反應，如肝衰竭及心律不正等。醫生可以按患者條件判斷發生不良反應的風險與治療的益處，再處方藥物。

病人如懷疑過敏反應，應該前往求診，讓醫護人員識別及處理。至於嚴重過敏反應或過敏惡化則需立即前往急症室治理。如果懷疑對長期藥物不良反應，應在覆診時告知醫護人員。病人亦可以在醫護人員協助下記錄藥物過敏或不良反應史，以便在求診或配藥時作及時通知。病人不應因懼怕過敏或不良反應而拒絕服藥。如有任何藥物的疑問，可向醫生或藥劑師查詢。

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