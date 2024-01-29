新冠流感夾擊 專家又叫打針

【本報訊】本港於月初踏入冬季流感高峰期，農曆新年或要面對雙疫夾擊。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近日醫院因流感住院的個案持續上升，新冠病毒活躍度亦持續趨增加，呼籲市民接種流感及新冠補充劑疫苗。他又回顧3年抗疫經歷，憶述曾收恐嚇電郵，但他對市民疫下的心情表示理解，期望當局往後可多撥資源於醫療及研究經費上。

本港於本月8日正式踏入流感高峰期，許樹昌表示，近期天氣寒冷，醫院因流感住院的個案持續上升，新冠監察亦顯示病毒量上升。他引述研究指，全球有一至兩成人感染新冠後有長新冠症狀，根據世衞建議，接種疫苗及高危人士感染後，盡早服食抗病毒口服藥，均可減低患長新冠機會。

許樹昌呼籲市民，應盡快接種流感疫苗，若上次感染新冠病毒及接種疫苗均已超過半年，亦應接種新冠補充劑疫苗，尤其是高危人士。他提醒乘搭公共交通、到人多擠迫和公共場所時，應戴好口罩及注意手部清潔，減低受感染的機會。

許樹昌曾收恐嚇電郵 許樹昌又憶述2020年出現新冠疫情，同年起擔任顧問專家委員會成員，當局於疫情期間採取圍堵政策，學校要停課、市民要居家工作，他指委員會並非決策，只是給予意見，但當時剛經歷社會事件，市民對政府不信任，壓力較大，他曾接到電郵恐嚇。不過，他對於市民沒法開工的心情表示理解，覺得相關電郵恐嚇只屬發洩，並不擔心自身安全。展望未來，許樹昌希望新一年疫情愈來愈穩定、本港經濟復甦，當局可多撥資源在醫療及研究經費上。

專家呼籲市民接種流感及新冠補充劑疫苗。 許樹昌