全港首間 中醫院明年底落成 分6專科未設急症

不提供分娩服務 首年僅門診次年可住院 本港首間中醫醫院預料明年底落成，將分階段提供門診及住院服務，但不設急症室及婦產科。當局指，中醫院配合現有18區中醫診所，可做到「病人流轉」，病情較複雜患者可轉介到中醫院，院內資助服務收費由政府訂立，私家服務則按市場定價，會按不同服務制訂不同收費。

中醫醫院將分為內、外科，兒科、婦科、骨科及針灸科6個科，並設腦退化等「專病」、即較「出色」的治療項目，但不設急症、全身麻醉手術及分娩服務。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟解釋，希望中醫院以發展中醫為主或中西醫協作的服務，急症室必須有腦外科或心胸外科醫生，以應對意外送院的傷者，而分娩服務亦必須附設兒童深切治療部，若開展相關服務，將較難集中發展中醫藥。他指，相關服務可在西醫醫院進行，並加入中醫參與。

公私營合作 港府資助65%服務 醫院首年以門診為主，次年則提供住院服務，將設250張住院病床及40張兒科病床。張偉麟以突發性椎間盤突出或中風為例，部分患者活動能力可能受影響，甚至喪失自理能力，若能安排住院，更密切監察病情，以及了解治療後的反應，將能有更完整治療方案。

張偉麟指，醫院以公私營合作營建，將有65%服務由政府資助，其餘35%以私家模式營運，將按市場定價，預計明年中可確定收費。他表示，會檢視市民承擔能力，以及相對性等因素，亦會按不同服務制訂不同收費，例如普通科、專科、日間服務，以至24小時住院服務的收費理應有差距。

連結18區中醫診所 提供轉介 現時本港有18區中醫診所暨教研中心，內科門診按次收費120元，當中包括最多5劑中藥，當局於去年10月起將每年服務名額，由約60萬個增至80萬個。張偉麟指，增加名額後仍然爆滿，反映社區普遍接受相關收費水平，中醫院的普通科資助服務收費，原則上會與18區中醫診所相當接近。他表示，18區中醫診所日後將與中醫院連結，成為「衞星診所」，病情較複雜的病人可轉介到中醫院，病人也可到診所覆診，中醫院亦可帶領人才培訓、病種和治療方案等發展，將開發到的服務、知識和技能帶到私營界別，共同帶動中醫藥業整體發展。