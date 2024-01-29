建北環綫 損3公頃濕地 環諮會無意見

【本報訊】港鐵北環綫項目工程預計明年動工，港鐵就該工程向環保署提交的環評報告顯示，北環綫施工階段會造成將近3公頃的濕地損失，預計補償一公頃濕地，當中的一半原本更是乾地，令環保團體關注。工程項目環評完成公眾查閱後，會交予環境諮詢委員會審議，而據環諮會回應傳媒查詢表示，環諮會大會已經通知環保署，該會對該項目無意見。

環諮會前委員、濕地保育協會主席文志森接受傳媒訪問時表示，環諮會應該就港鐵北環綫開會討論，並表示港鐵方面亦要派代表與會，詳細交代濕地補償計劃詳情。他稱在以往的濕地補償計劃中，有機會要求項目建議者先進行保育再進行發展。即在項目動工前，就先進行並完成補償濕地計劃，在會議期間亦可詳細審視補償濕地的設計。文志森又稱，未來在北部都會區項目計劃中，會新建設多條鐵路，望政府做好規劃，受到影響的濕地非「濕地保育區」或「濕地緩衝區」，但補償濕地也應與損失面積看齊，在面積上達到「沒有淨損失」。