垃圾徵費 外傭斥致工作量大增

【本報訊】港府在社會一片反對聲下，宣布將垃圾徵費押後至今年8月才全面實施，並於今年4月起由政府部分先試行，為市民示範。垃圾徵費除了港人充滿疑問，負責處理日常家居垃圾的外傭亦批評新政策增加了工作量，又指僱主已要求盡量減少垃圾量。

倡港府以印尼語宣傳 明愛亞洲外地勞工社會服務計劃昨早於旺角舉行外傭文化節，並向外傭宣傳環保訊息及解釋垃圾徵費。有到場的印尼傭工表示，當局公布垃圾徵費計劃細節後，僱主已提醒她盡量減少垃圾量，避免將來要購買太多收費的指定垃圾袋，但她擔心指定垃圾袋太薄，導致垃圾外露。

另有外傭表示，昨日才得知有關新政策，批評新政策十分麻煩，並且擔心指定垃圾袋容易「漏汁」，加重其工作量，更稱不知在哪裏可以購買到指定垃圾袋，完全不清楚有關細節，她期望港府能夠以印尼語宣傳。有外傭則擔心日後假期外出所製造的垃圾，需要特意購買指定垃圾袋來盛載，加重生活開支。

菲律賓駐港副領事Jose Angelo期望港府向外傭進行更多宣傳，並將宣傳單張翻譯成不同語言，讓更多少數族裔或外傭理解。明愛高級督導主任黃小慧表示，希望活動能夠將環保及垃圾徵費訊息向外傭宣傳，讓他們更清楚有關政策，又表示已經安排由外傭義工組成的「綠展隊」，每個周日到外傭聚集的地方宣傳垃圾徵費。