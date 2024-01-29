翠屏邨狀況離譜 治衞生黑點做騷 愈打擊愈污糟

垃圾棄走廊聲討 鼠蹤滔滔 鴿糞煎熬 現屆政府上任後，旋即展開「打擊衞生黑點計劃」，要求各部門合作清理全港逾600個衞生黑點，然而行動至今，衞生黑點不跌反升至約700個，愈打擊愈污糟。有區議員收到市民反映，指觀塘翠屏邨的衞生情況惡劣，屋邨內野鴿群聚造成滋擾外，不單止滿地鴿糞，更發現有人餵飼野鴿，再加上住戶在走廊棄置垃圾、回收桶滿溢，已不時有老鼠出沒，故要求相關部門嚴肅處理。

一地餵鴿食物 引來老鼠開餐 實際上，不少屋邨有野鴿之患。觀塘區議員馬軼超日前在社交平台貼文，指某翠屏邨居民向他反映及提供照片，指邨內某餐廳後方通道經常有人餵飼野鴿，導致野鴿留下糞便，發出陣陣惡臭，而餵飼野鴿所留下的食物亦惹來老鼠走動；另一方面，放置在商場的「綠在觀塘」玻璃樽回收桶長期滿溢，不少玻璃樽堆積在旁。至於住宅樓層則欠缺大型垃圾桶，住戶只把垃圾放在垃圾房外面，溢出難聞氣味之餘，亦孳生曱甴蚊蟲，嚴重影響環境衞生。馬軼超實地視察，見投訴屬實，於是致函房屋署，要求盡快採取改善措施。

貼文亦引起街坊回響，有街坊在網上留言指被野鴿滋擾，不勝其煩，又擔心野鴿糞便會傳播病菌；亦有人留言指有白髮女士每日清晨都在翠屏噴水池餵飼野鴿，即使途人勸止亦充耳不聞，管業處亦無可奈何，相信需要執法人員處理方可奏效。

禁餵涵蓋野鴿 料8月始生效 本報記者亦曾到上址觀察，邨內確實有不少白鴿聚集，地上亦有不少鴿糞，甚至有白鴿在大型垃圾桶上盤旋及停留。至於玻璃樽回收桶方面，則已清走桶內外的玻璃樽。

針對野鴿滋擾及邨內的衞生問題，漁農自然護理署回覆本報查詢時亦指政府早前已向立法會提交進一步修訂條例的建議，把禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿，若修例獲立法會通過，預計今年第3季實施。根據當局提交立法會的文件，政府預計今年8月1日生效。

食物環境衞生署回覆稱，已派員於1月16日聯同相關物業管理公司職員視察該屋邨範圍，期間沒發現有人餵飼野鴿，亦沒發現鼠蹤，但署方已派員到屋邨周邊公眾地方加強街道潔淨和防治蟲鼠工作。

房署貼通告了事 已轉介法團 房屋署則指辦事處已加強巡視翠屏（南）邨的樓層清潔情況，張貼通告提醒住戶若亂拋垃圾或胡亂棄置垃圾會被扣7分；屬租置計劃的翠屏（北）邨，署方已轉介予法團及法團管業處跟進餵飼野鴿弄污公眾地方的情況，張貼通告提醒住戶切勿餵飼野鴿及與食環署展開聯合巡查，以保持環境衞生。

環保署回覆指翠屏（北）邨商場現時由「綠在觀塘」提供玻璃容器收集服務，營辦團體約每兩星期一次定期到該屋邨收集玻璃容器，最近一次的收集日期為1月20日。如有需要，屋邨的物業管理公司可聯繫營辦團體提供額外收集服務。

對於邨內的衞生問題，馬軼超坦言棘手，尤其是屬於租置計劃的翠屏（北）邨，但他補充，即使公屋私有化，但房屋署畢竟是具有相當分量的「大業主」，不能藉詞租置計劃而卸下責任。記者徐家浩