社區保母供應不均 南區僅26人

【本報訊】本港託兒服務一直嚴重不足，政府在2011年開始推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，以鄰里照顧為目標，由社會服務機構培訓市民成為保母義工，為有需要支援的家庭提供託兒服務。按政府資料，2021至22年度全港共有1,815名社區保母，為3,085名3歲以下幼兒提供家居照顧服務。提供服務的機構除仁愛堂外，亦包括婦女服務聯會等。

4月起上調獎勵金增服務名額

社區保母分布全港，但各區的供應並不平均， 與幼兒照顧服務名額的情況相似。根據立法會文件，2021至2022年度按地區劃分的社區保母人數，最多為九龍城區有515名，而最少的為南區，只有26名。有意見認為，較高金額的獎勵金或可鼓勵更多志願者擔當社區保母，而港府發表的最新一份《施政報告》亦提出，今年4月起增加社區保母的獎勵金，照顧3至9歲兒童的社區保母，獎勵金由現時每小時25元，增至40元；照顧3歲以下或有特殊學習需要的兒童，就增至60元；服務名額亦會倍增。