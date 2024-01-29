保母虐嬰案 揭社署監管無方 家長託兒心慌慌

剛完成培訓即出事 B女仍命危留醫 港府資助照顧兒童服務接連發生虐兒事件，繼童樂居及保良局後，遍布多區的社區保母亦爆出懷疑虐嬰案。屯門一名9個月大女嬰日前懷疑被虐，腦有血塊兼左眼腫脹，陷入昏迷，情況危殆。執法人員經初步調查後，以涉嫌「虐兒」罪拘捕一名女保母。社會福利署證實被捕者為社區保母，由仁愛堂負責管理。女保母早前剛完成培訓，被虐女嬰是其首名照顧兒童。本報翻查資料發現社區保母入職門檻寬鬆，部分服務機構提供免費培訓，最低培訓時數要求更不足兩小時。勞工及福利局要求仁愛堂交報告，議員轟社署欠缺監管，令家長託兒心慌慌，促設系統化培訓課程，機構亦要完善監督機制。

經仁愛堂聘任 時薪$20 執法部門上周五（26日）晚上接獲屯門醫院職員報案，指一名女嬰腦部有血塊，懷疑曾被不恰當對待。人員前日在屯門拘捕涉事的33歲鍾姓女保母，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。消息稱，女嬰家庭的外傭近日休假一個月，其父母因此透過屯門區的仁愛堂社區中心，尋求暫託服務，以每小時20元聘請保母。

消息指，上周四早上9時半，女嬰父親將女兒交給涉案保母照顧。同日下午2時，保母為女嬰洗澡後，發現女嬰抽搐，因此透過仁愛堂工作人員通知女嬰父母，他們下午3時半抵達，發現女嬰已經無意識，立即將女嬰送往屯門醫院。醫生發現女嬰的大腦中有血塊，左眼腫脹，安排手術，並將女嬰送往兒童深切治療部。主診醫生認為女嬰受傷很可能是人為因素造成，因而報警。據了解，該名保母育有一名兩歲兒子，是首次擔任保母工作。

有機構上堂1.5句鐘即發證書 社署表示，該署委託非政府機構在全港18區推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，由服務營辦機構負責招募、評估、篩選及培訓社區保母，安排有需要兒童託管於社區保母居所或服務營辦機構認可地點。該署指，仁愛堂是該計劃於屯門區的服務營辦機構，涉案保母是該機構的社區保母，其早前完成培訓，本月起提供服務，涉案女嬰是其首名負責照顧兒童。

根據仁愛堂該計劃網頁顯示，社區保母分為中心託管及家居照顧服務兩種。中心託管服務對象為3至9歲兒童，每小時收費13元；家居照顧則涵蓋0至9歲兒童，收費為每小時20元。該機構招募的社區保母條件包括對兒童有愛及責任感等，並無要求任何受專業訓練的證明及資格，該機構更會提供免費培訓服務。另外，該計劃下有其他服務營辦機構，市民只需接受長約1.5小時的培訓便可獲發出席證書成為社區保母。

倡社署整合培訓課程保質素 社福界議員狄志遠指，社區保母是「半義工式」的職務應該專業化，認為20元的時薪「買個飯盒都不夠」，有需要調升。他亦關注，數小時的職前培訓也不足，指幼兒的家庭背景較以前複雜，加上將有保護兒童的法例推出，社署可考慮推出系統化培訓課程，機構亦要完善監督機制，確保服務質素。另有議員認為，負責提供服務的社福機構應增加相關培訓，建議聘用照顧員前應進行家訪，包括檢視家庭環境等是否合適，減低意外風險；政府亦應增加對機構的支援。

勞工及福利局局長孫玉菡表示高度關注事件，指社署已要求仁愛堂就事件提交報告。由於案件仍在調查，現階段不宜過早揣測或評論。他祝願女嬰早日康復，並向家屬致以慰問，社署會檢討培訓要求及流程。

仁愛堂回覆本報查詢時表示，由於執法部門正調查事件，現階段不宜作出任何評論，會盡力配合，並對其家人表示深切的慰問，祝願涉事女嬰盡快康復。