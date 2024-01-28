密閉空間奪人命 勞工權益補鑊遲

去年9月西九圓方發生地底密閉管道奪命工業意外，兩名男工人疑吸入沼氣中毒身亡。事實證明，工人在密閉空間工作的安全保障措施嚴重不足，當局長期不監不管。事後勞工處突擊巡查200多個地盤、發出200多張告票，並擬於今年上半年推出修訂密閉空間實務守則。每次都是搞出人命才亡羊補牢，不亦晚乎？

勞福局局長孫玉菡表示，勞工處已加強巡查和執法，新修訂的實務守則亦會盡快推出。據悉，新守則內容，除要求承辦商須在密閉空間出入口拍片、提供危險評估範本，亦要求為工人提供動態感應警報器，並記錄工人進出時間，但始終未有觸及密閉空間工作必須上報。有業界人士指出，每項工程都要申報，執行上有難度，皆因不少涉及密閉空間的工程都是較小型和時間短，何況是否屬於密閉空間，定義並不清晰。立法會議員則認為，設立上報機制，處方才可針對巡查，不可不了了之。

遇事避難，拖拖拉拉，向來是港產官僚習性，而勞工權益長期不獲重視，亦是不爭的事實。今次有關密閉空間的守則修訂，主要重申承辦商及做危險評估的合資格人士責任，變相證明當局對這些方面的監管長期一片空白。要不是近年工業意外實在層出不窮「死得人多」，累及工人無辜喪命，大好家庭因此破碎，當局肯定不會「的起心肝」小修小補。

官不殺伯仁，伯仁因官而死。正因為港府政策一味向資方傾斜，對基層勞工保障不當一回事，才會助長承辦商草菅人命。迫於輿論壓力，當局不得不修訂《職安健條例》，去年4月底開始，上調最高罰款至1,000萬元及監禁兩年。而是次涉及的圓方工業意外，當局亦煞有介事對有關大判項目經理起訴誤殺，擺出嚴懲不貸狀；至於屢屢發生傷亡意外的精進建築工程公司，當局更處以極刑，破天荒釘牌。

然而，提高罰則不等於對承辦商有警惕作用，同時因為未有案例，法庭過去例必輕判，不管罰則提到多高，若沒有切實執行，都跟一紙空文無異。可以看見，由2020年至2022年，每張職安健定罪傳票平均罰款金額僅7,813元，建造業與致命意外有關的定罪傳票平均罰款也是僅20,974元，跟寶貴的人命完全不成正比。何況，劣迹斑斑的精進建築公司被釘牌後，其住宅項目全部由同系公司接手，猶如「左手交右手」，試問如此「罰則」有何阻嚇力可言？

事實上，本港建築業界人手嚴重不足，工程來來去去由同一批公司承包，工人欠缺議價能力，自然成為被壓榨的一群，別說工業意外頻發，欠薪事件更是不絕如縷；加上不少工人安全意識不足，做事貪方便，也成為奪命意外的催化劑。

不管怎麼說，意外一次都嫌多。工人出賣勞力辛苦養家，同時為香港發展作出貢獻，職業安全理應獲得全面保障。修訂實務守則誠然必須，但更重要是如何有效監管和嚴肅執法，否則只是擺姿態走過場而已。