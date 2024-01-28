龍七公：守護航空樞紐 培訓本地人才

一家故步自封的英資企業，曾風光無限，近年外界批評聲音不絕，涉歧視內地同胞令其管理更添陰霾。港府在新冠疫情期間，大手筆注資國泰航空273億元公帑，可以說每一位香港市民，人人有份撐這間香港最大的航空公司。香港人始終對這個70多年老字號的航空公司有情意結，與其恨鐵不成鋼，不如一起出謀獻策，守護好納稅人的百億投資。

香港作為全球航運、貿易與金融中心，是高度現代化的國際大都市。國泰航空的崛起首先得益於其得天獨厚的地理優勢，是一個非常理想的經停或中轉站。但自2009年兩岸直航，到近年新冠疫情、全球經濟衰退和地緣政治不穩定的局勢，其未來發展和增長空間或許雪上加霜。另一方面，英式「企業文化」令其故步自封，經營理念和員工的差別待遇，一方面導致乘客一再被怠慢，同時成為大量機師流失的根源。

事實上，這些年國泰的營運表現有目共睹，從曾經「亞洲最佳航企」地位逐漸滑落。值得注意的是，國泰的目標開始聚焦內地市場，亦首次參加了第六屆中國國際進口博覽會，並希望藉此擴大在內地的「朋友圈」，助力國家經濟高品質發展。總裁也突然清醒了，說要致力加強香港與內地及世界各地的聯繫，發揮「立足香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，始終其公司67.5%的客源來自內地，且仍有增長空間。早前更與中國民用航空局直屬的中國民航大學及中國民用航空飛行學院分別簽署備忘錄，合作開展人才培養，包括見習機師、資訊科技人員、地勤人員、後勤人員和客戶服務員等。

然而，近日國泰危機的癥結，就是不夠機師。奈何疫情期間，國泰大幅縮減人手兼減薪，造成大量機師流失。隨着疫後航空業復甦，至今仍有不少空缺未能填補。根據香港民航處法例規定，機師12個月內飛行時數不得超過900小時，最近國泰頻頻出現機師「飛爆鐘」情況，因缺少機師被迫取消大量航班，對市民及旅客帶來極大不便。過去香港多是招聘外地機師，對真正的本地機師培訓，給人的印象是公關多於實際。早前同一些本地機師朋友談天，發現行業內似乎對本地機組人員在升遷、待遇上有不公平情況。筆者和工會非常關注國泰頻頻取消航班事件，但更認為政府應重新審視本地飛機師和機組人員的就業情況，為有志成為民航機師的香港青年提供更多實踐夢想的途徑，成為香港航空業的中流砥柱，合力擦亮香港作為國際航空樞紐的「金漆招牌」。

提高薪酬福利待遇 筆者認為，要解決深層問題，必須提高薪酬福利待遇，增加本地機長晉升機會，才能建立本地人才、留住國際人才。除了配合港府「優秀人才入境計劃」，更需檢視「一般就業政策」對各行業人力結構的影響。筆者同意香港需建立國際人才高地，但也要同時發展本地人才，以本地優先就業為大原則。