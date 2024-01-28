笑看天下：正義戰爭只係胡扯

聯合國海牙國際法庭，近日就南非指控以色列喺加薩種族滅絕案作出初步裁決，命令以色列喺其權力範圍內採取一切措施防止種族滅絕，必須採取緊急措施改善人道主義狀況。巴勒斯坦自治政府歡迎國際法庭嘅決定，以色列總理內塔尼亞胡則聲言繼續戰爭。內氏批評裁決令人髮指，重申以色列有權自衞，惟亦會依循國際法云云。

其實，裁決以色列是否犯種族滅絕罪屬審訊第二階段，外界估計一般需時數年。國際法庭法官團以15票對2票，裁定以色列必須「在力所能及下採取所有措施，防止任何與加薩種族滅絕相關的行為」。然而，國際法庭嘅初步裁決具法律約束力，卻沒有對以色列頒下緊急停戰命令。之不過，即使有，實際上也難以執行。

內塔尼亞胡殺得性起，為維護自己嘅權力地位，不聽美國支笛重拾「兩國方案」，又怎會聽國際法庭嘅裁決？所謂「依循國際法」，亦陽奉陰違。君不見，巴人喺加薩城等候救援物資時遭槍擊，造成最少20死150人傷！加薩南部拉法赫市亦繼續受到以軍轟炸。內塔尼亞胡嘅聲明，指以色列正在進行一場前所未有的「正義戰爭」，因此，佢所謂「依循國際法」，根本就係胡扯。

加薩衞生部近日表示，至今已有超過2.6萬名巴勒斯坦人被殺，大部分係婦孺，另外，超過6.4萬人受傷。這場「前所未有的正義戰爭」，究竟還要死傷多少巴人？以色列以審訊未有同等針對和限制巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，因巴勒斯坦並非聯合國成員國，故國際法庭無法處理等理由，強調將以自衞權辯護到底。哈馬斯相信裁決有助孤立以色列，揭穿該國喺加薩嘅罪行，這恐怕係一廂情願，以色列一日不停火，巴人必活在煉獄！