自成一家：中法關係發展阻力大

法國作為聯合國安理會五大常任理事國之一，外交政策在傳統上有兩大特點，一是追求外交獨立自主，原因是法國自中世紀以來就是歐洲大國，在歷史上扮演重要角色，故一直以大國自許；二是法國自知國力在戰後急遽下滑，於是致力重建法德軸心，並通過歐盟以恢復法國在世界事務中的大國地位。

不過，法國的外交風格近年也出現一些變化。以中法關係為例，法國長期重視中國，認為與北京保持良好關係至關重要，有助制衡美國在全球的霸權。但近些年中國崛起，在非洲的一些前法國殖民地與法國有競爭；再加上法國的價值觀和中國不同，近幾屆法國政府和北京交往時經常表現出濃厚的意識形態色彩，以致中法關係起伏不定。

今年是中法建交60周年，中國領導人在日前的紀念活動上呼籲兩國攜手努力深化雙方關係，雖然是官話，卻也是實話。中法都是大國，而且沒有地緣政治矛盾，北京一直拉攏法國，不希望法國一面倒地跟從美國。然而，北京企圖藉中法建交60周年，提升雙邊關係，這個如意算盤並不容易做到。近年中美競爭激烈，已加大法國追求外交自主的難度。而歐盟內部對華立場出現嚴重分歧，亦令法國面臨與其他歐洲國家保持一致的壓力，未來外交只會更倚重跨洋關係，難以推動中法關係改善。

與此同時，法國的外交走向也受困於內政因素。民粹思潮過去十多年在法國壯大，在2022年的總統選舉，表現尤為明顯，儘管馬克龍連任成功，可極右翼勢力候選人瑪琳勒龐也奪得近42%的選票。面對民粹主義勢力的崛起，馬克龍對華政策取向恐怕會日趨保守，包括減少對中國經濟依賴，這無疑會增加中法關係的不確定性。