筆下風雲：美國政治人才枯竭

繼特朗普在新罕布什爾州勝出共和黨總統初選後，拜登亦在同一州份贏得民主黨總統初選。依此走勢觀之，11月的美國大選，肯定又是這兩位耄耋老人大鬥法，重複上屆戲碼。美國老人政治嚴重，新人無力接棒，直接反映出這個世界第一強國暮氣沉沉，正在走下坡。

本來，只有45歲的共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯，是比較有力挑戰特朗普的人選，可惜他日前已經投降認輸，改而支持特朗普；另一參選人黑莉則毫無勝算，意味特朗普再無敵手。民主黨也是不遑多讓，除非拜登的健康忽然出現大問題，否則黨內沒有年輕一代有力挑戰他。

黨內無人，美國政治人才枯竭，其實選民也有不滿，多項民調均顯示，美國人認為拜登和特朗普都太老，不適宜參選，奈何美國人口老化，由政商界到平民皆然，老人政治已成定局。

老人當道，雖云他們見多識廣，資歷深厚，但人老身體毛病也較多，頭腦也不及年輕時清醒，僅拜登上台以來口誤頻頻，語無倫次，多次跌倒，便是鐵證。最要命的是，人老有時候會變得固執，看待事物有既定想法，不輕易接受新意見，導致欠缺創新，屢屢誤判，難以進步。而美國貴為世界霸主，西方盟友不得不看其臉色，一旦老人總統有甚麼三長兩短，或作出的決定令局勢失控，勢必令盟友陪葬。事實上，由特朗普到拜登，為了反華無所不用其極，不僅傷及美國經濟，歐洲盟友同樣身受其害，只是忌憚美國霸主身份，不得不盲從。

美國換上一個較年輕的人當總統，才有可能換上新氣象，就像當年奧巴馬的「Change」口號那樣。無奈美國政壇垂垂老矣，利益集團根深柢固，至今無人有力打破。