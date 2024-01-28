強詞有理：無心戀戰

俄烏戰爭即將踏入第3個年頭，到底何時才是了局？美國媒體報道，俄羅斯總統普京曾通過間接渠道向美國發出信號，表明願意談判，包括可能考慮放棄對烏克蘭中立地位的堅持，甚至考慮放棄反對烏克蘭加入北約，條件是基輔必須承認俄軍目前控制的約18%烏克蘭土地為俄羅斯領土。此消息是真是假無從稽考，唯一可以肯定的是，美國已經無心戀戰，或者說已經力不從心，開始謀求脫身之道，美媒聲稱俄羅斯願意和談，其實是為美國尋找下台階。

表面上美國是俄烏戰爭的最大贏家，單是傾銷軍火和石油就發了不少戰爭財，同時還進一步綁架歐洲，使其在能源和安全上更加依賴華盛頓，完全失去戰略自主。美國一舉數得，似乎很成功。但若是從整體及長遠角度看，其失去的可能比得到的更多。美國挑動這場戰爭主要目的是消耗甚至壓垮俄羅斯，為此投入大量資源，連歐洲國家也大破慳囊，為烏克蘭提供巨額援助，結果適得其反，俄羅斯不但沒有被壓垮，反而愈戰愈勇。去年俄羅斯經濟增長可望超過3.5%，明顯勝過美國和歐洲，不是很諷刺嗎？最近普京在公開場合表現輕鬆，可見已穩操勝券，與美歐政客焦躁不安恰成鮮明對比。

美國更大的失算是，這場戰爭使中國與俄羅斯愈走愈近，形成不是同盟、勝似同盟的關係。中方固然從俄方獲得更多廉價能源，俄方也從中方進口更多價廉物美的商品，去年雙方貿易總額超過2,400億美元，同比增26.3%，遠超兩國設定的目標，而這正是拜美國所賜。以中國的經濟實力及工業能力，加上俄羅斯的軍事實力及豐富資源，強強聯手，一加一大於二，豈是美國所能遏制。

有人說美國發動這場戰爭，等於為中國獻上大禮，一點也不誇張。這場戰爭不僅大大減輕中國的地緣壓力，而且促使愈來愈多國家走近中國。畢竟中國不像美國那樣，到處橫行霸道，打打殺殺，中國提倡和平共處，共同發展，既可以給別國帶來安全，也可以為別國提供龐大市場。近年沙特等中東產油國與中國關係愈來愈密切，與美國愈來愈疏遠，足以證明一個道理：得道多助，失道寡助。

總而言之，俄烏戰爭演變到這個地步，絕對是美國始料未及，繼續拖下去將失去更多。美媒指普京有意談判，實際上是替華盛頓放風。