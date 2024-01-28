龍吟虎嘯：夠沙利文喝一壺的

中國外交部長王毅近日訪問泰國，並與美國白宮國家安全顧問沙利文會晤，相信會討論到「紅海危機」。紅海戰雲密布，炮聲不絕，由也門叛軍青年運動（胡塞武裝）發起的封鎖紅海行動，已把多個國家捲了進來。紅海這個歐亞海運交通的水道，在戰爭威脅下受到嚴重阻斷，影響全球經濟。

紅海危機的始作俑者，是巴以之戰的「外溢效應」。阿拉伯世界的反以色列國家封鎖紅海，支持加薩地區的哈馬斯與以色列作殊死之戰，美國和歐洲受到最大影響。他們不能讓以色列垮掉，更不能讓自己的利益受損，於是組織聯合艦隊護航，海空打擊胡塞武裝；然而根本不能解決問題，且導致戰火擴大。美國「冇符」，打算逼中國向胡塞武裝的「金主」伊朗施壓，控制胡塞武裝「對紅海船隻的襲擊」。美國非常清楚中國與伊朗十分友好的關係，相信沙利文就是利用這點和王毅商議。

應付這樣的局面及美國的要求，北京另有一套方法和說詞：一是中方強調紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方一開始就為緩和紅海緊張局勢作出積極努力；二是中方呼籲停止襲擾民用船隻；三是中方敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油；四是依法共同維護好該水域航道安全；五是中方認為聯合國安理會從未授權任何國家對也門使用武力，要切實尊重包括也門在內的紅海沿岸國家主權和領土完整。

中方強調的這幾點，處處「有骨」。中方當然深知紅海的重要和關乎自身利益，絕不會像西媒污衊的那樣，對紅海發生的事情漠然置之，或隔岸觀火，而是一開始就為緩解紅海局勢積極努力；中方不但在聯合國各種場合發言、主持公道，而且奔走各方。倒是美國和西方為了支持維護以色列，狂打胡塞武裝，未經聯合國安理會授權對也門使用武力，危害包括也門在內的紅海沿岸國家主權和領土完整。王毅以上述立場會晤沙利文，相信夠他喝一壺的。