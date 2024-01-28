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狂徒淋油 物業代理舖染紅

店舖玻璃門遭淋潑紅色漆油。 店舖玻璃門遭淋潑紅色漆油。
店舖玻璃門遭淋潑紅色漆油。
【本報訊】昨日早上9時許，屯門鄉事會路明偉大樓地下一間物業代理店舖的職員報案，指店舖玻璃門遭淋潑紅色漆油，門口地上亦沾有油漬。
列刑毀 查動機
執法人員接報到場，在地上檢獲一個裝載漆油的膠樽，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」處理，將循多方向調查歹徒犯案動機，暫未有人被捕。
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