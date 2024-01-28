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變不雅片主角 男子遭勒索2萬

【本報訊】前晚約7時，一名27歲男子在馬鞍山錦英路報案，指他早前於網上社交應用程式，懷疑被人拍下不雅影片，其後被一名女子勒索兩萬元。
執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「勒索」處理，暫時無人被捕。事件中，事主並無金錢損失。
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