東涌緝私 起鹿尾羓觀賞魚蝦蟹

【本報訊】海關早前根據線報，於本月上旬鎖定一個活躍於東涌馬灣涌的走私集團，相信不法分子利用大馬力快艇把貨物偷運至內地。經部署後，海關在前日展開埋伏行動，直至深夜時分，關員留意到一輛可疑輕型貨車駛往岸邊，並目睹車上人士把一批懷疑走私貨物搬上快艇，遂表露身份上前截查；在場人士驚覺東窗事發，慌忙跳上快艇並高速越過水界往內地逃去。

總值400萬 私梟逃遁 關員在現場一帶搜索，再在附近停車場發現一輛懷疑載滿走私貨物的輕型貨車，連同在岸邊截獲的輕型貨車，兩車共載有24箱急凍鹿尾羓、14箱的觀賞魚蝦蟹，以及10袋屬瀕危物種的受管制乾魚翅，估計總市值約400萬元。該兩輛輕型貨車其後被拖走扣驗，初步相信兩車所掛車牌均沒有登記。

調查人員表示，涉案走私貨物包括瀕危物種，其中急凍鹿尾羓屬於較為少見的貨物，不排除與農曆新年將至、內地對食材需求上升有關；另外，食材與觀賞魚在內地設有關稅，相信逃稅亦是其中一大走私目的。

人員又指出，走私集團警覺性高，走私前會先檢查現場一帶，確保沒有執法人員埋伏，加上利用貨車分批運貨，大大減少了運輸所需的時間。而是次行動中，海關派出高速截擊艇支援，並在行動前在附近一帶進行掃蕩，惟並無發現涉案走私快艇的蹤影。

根據過往經驗，走私快艇為逃避截查，通常會在關閉航行燈的情況下高速航行，而東涌一帶的航道曲折淺窄，案發位置又是鄰近公眾碼頭的水域，可能嚴重影響公眾海上安全。海關會循貨物來源等方向追查案件，不排除有更多人被捕。