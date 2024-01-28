偏遠村屋闢毒倉 3男女難逃法網

檢貨值520萬 包括粉狀太空油 執法部門早前根據線報及經調查後，相信有販毒集團租用偏遠村屋暫存毒品伺機散貨，至上周四（25日）人員掩至西貢滘西新村，在一村屋外截查一名青年並檢獲懷疑大麻花，其後在該村屋內再檢獲包括懷疑搖頭丸、大麻花及俗稱「太空油」毒品，檢獲毒品總值約520萬。該青年及屋內的女友及母親，涉嫌「販毒」及「管有第一部毒藥」被捕。男疑犯稍後會被落案並於明日提堂。

上周四，執法人員掩至西貢滘西新村一目標村屋，首先在屋外截停一名可疑男子，並從其手持的紙箱內，搜出約5公斤經真空包裝的懷疑大麻花，其後再押解他返回該村屋寓所搜查，再檢獲另外5公斤懷疑大麻花、4.6萬粒共重約23公斤的懷疑搖頭丸，以及約327克懷疑第一部毒藥「依托咪酯」，全部毒品總值約520萬元。

人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」及「管有第一部毒藥」，拘捕該名24歲男子，以及他在村屋內的21歲女友及47歲母親。被捕男子稍後會被落案起訴有關罪名，案件將於明日在觀塘裁判法院提堂；另外二人則暫准保釋候查。

執法人員指出，案中檢獲的「依托咪酯」俗稱「太空油」，過往較常在電子煙彈內驗到，惟今次檢獲的粉狀成品較為罕見，相信有人混合煙油吸食。另外，「依托咪酯」屬第一部毒藥，具麻醉、鎮靜等醫療用途，需由醫護人員透過靜脈注射，一旦吸食過量，會產生顫抖、頭暈、站立不穩、東歪西倒、出現幻覺及脾氣暴躁等副作用，影響吸食者的思維及情緒，並對大腦造成不可逆轉的傷害，更可能出現呼吸暫停及支氣管痙攣等情況。

新蒲崗單位起150萬元海洛英 另外，秀茂坪區執法人員早前根據線報，於前日上午11時許，突擊搜查新蒲崗衍慶街一單位，期間在單位外截查一名形迹可疑的姓張（34歲）男子，在其身上檢獲約230克懷疑海洛英。人員其後搜查該個由張男租用的單位，再檢獲約1,670克懷疑海洛英，以及一批懷疑可作販運工具。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕張男，行動中檢獲的毒品總值超過150萬元。