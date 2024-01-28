B女重創抽搐命危 保母涉虐兒一身蟻

9個月大 腦有血塊 左眼腫脹 屯門一名9個月大女嬰，早前疑因家傭放假及雙親忙於工作，本月初起被交託一名女保母照顧。惟女嬰在上周四（25日）突然昏迷，母親帶她到醫院求醫，經檢查後發現其腦有血塊且左眼腫脹，消息指她經救治後危殆。由於懷疑女嬰曾遭不恰當對待，院方職員在前日報案。執法人員經初步調查後，昨日以涉嫌「虐兒」罪，拘捕一名90後女保母。

前晚8時許，執法部門接獲屯門醫院職員報案，指一名女子在上周四帶同其9個月大女兒求醫，當時女嬰昏迷，院方替她詳細檢查後，發現其腦部有血塊，左眼亦腫脹，懷疑女嬰曾遭受不恰當對待。執法人員循虐兒方向跟進案件，經進一步調查後，於昨日凌晨在屯門區，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕一名姓鍾（33歲）女保母，她隨即被扣留調查。

消息指，女嬰父母另外育有一名4歲大女兒，一家四口居於屯門澤豐花園，由於其家傭在1月份放假，該對分別任職游泳教練及教師的父母，因工作在身難以照顧女兒，遂透過社區中心尋求暫託服務和聘請保母，其後聘用居於區內景秀里的鍾婦擔任保母一職，費用為每小時20元。從本月2日起，女嬰父母每日早上9時30分把她交給鍾婦照顧，至晚上6時30分接回愛女返家。

育有一幼子 首次當保母 上周四早上，鍾婦如常接走女嬰，在當日下午替她洗澡後，聲稱女嬰身體抽搐，隨即通知其父母。其父母聞訊趕返查看，赫見愛女失去意識，連忙把她送院救治。經醫生觀察女嬰情況後，認為其傷勢有可疑，即時替她進行手術，據悉經救治後情況危殆，須留醫兒童深切治療部。據了解，鍾婦是一名家庭主婦，與丈夫育有一名年幼兒子，她是第一次擔任保母。