中電：青衣兩宗停電屬獨立事件

【本報訊】中華電力有限公司（中華電力）向機電工程署提交今年元旦日（1月1日）青衣牙鷹洲街變電站電壓驟降事故的調查報告。經深入調查和獨立第三方的電機工程專家審視，該公司確認牙鷹洲事件與1月7日青衣長安邨安湄樓事故屬獨立事件，且發生於兩個不同電壓的供電系統。

電纜絕緣及防水功能失效 中電的調查報告指，1月1日牙鷹洲街變電站事故中，變電站內一個132,000伏特的電纜終端發生故障，自動保護系統即時隔離故障部分，期間出現短暫電壓驟降，電力供應沒有中斷。事後調查發現，電纜終端內部物料的絕緣功能失效，導致短路發生故障。

至於1月7日安湄樓的電力事故，由於安湄樓其中一間客戶變電站的一個11,000伏特電纜接頭發生故障，影響該大廈近一半客戶（388個客戶）的電力供應。經詳細調查後，發現該電纜接頭的防水功能失效，令濕氣進入電纜接頭內部引致故障。中華電力已於同日完成更換故障的電纜接頭。

中電又稱，除會參照國際標準和業界最佳做法進行維修保養，還會聯同獨立業界顧問進一步檢討供電系統的維修保養安排，並從事故中吸取經驗，將意外機會減到最低。