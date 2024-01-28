鄰舍團年飯 逾3000街坊一齊起筷

【本報訊】農曆新年將至，香港青年協會昨日在全港18區舉辦「鄰舍團年飯」，近900名青年義工擔當主角，邀請各區共逾3,000人參與，最多人的主場區寶林寶翠公園，有約200桌市民一起食盆菜，不少都是長者，氣氛熱鬧溫馨。

3880木製大桔掛「吉牆」 香港青年協會「鄰舍第一」社區計劃舉辦的「鄰舍團年飯」活動，今年將軍澳主場區內設有「吉牆」，是結集了很多青年義工的心思，將3,880個木製的大桔，掛滿這幅牆，象徵「吉祥」的意義。一眾官員亦一起吃團年飯，又派利是給街坊拜年，現場有醒獅及跳舞表演等。青年義工遍布每一席，將愛與希望傳遍社區，為新一年會帶來新氣象。除了招呼坊眾，他們還協助處理廚餘及回收分類，實踐資源循環的目標。

香港青年協會總幹事徐小曼表示，「鄰舍第一」計劃是由青年帶動的社區關懷行動，受惠人數已超過21萬。這項目期望坊眾達致「行多步，鄰舍一直都喺度」的精神。青年義工以創新方法連繫街坊，讓社區重現朝氣，例如帶長者去露營、同長者夾band、運用VR科技為長者呈現舊時的回憶，亦都有教SEN小學生參與藝術活動等，期望令到社區變得更好。

做義工達8年的王梓鰻，她回憶去年策劃的義工培訓最難忘，與組員一起構思競技項目，為近60位義工建立團隊合作精神，並認識各區的服務經驗，這個過程推動了個人的成長，讓自己成為更好的義工領袖；自己也由性格內向變得樂觀積極。天耀青年空間的張俊騫表示，參與義工服務讓他有機會走出課室，走進社區。他曾經向清潔工友送上飯盒，領略意義不僅在於幫助，更是讓他們感受社會沒有遺忘他們，而義工的小小心意正為社區注入正能量。