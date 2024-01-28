平均照顧1.5人 62%在職照顧者冇覺好瞓

【本報訊】外界批評政府對照顧者的支援少。循道衞理楊震社會服務處昨公布一項調查結果，發現每位在職照顧者平均要照顧1.5人，惟當中有逾40%人不滿意自己的生活時間分配，包括有逾60%「冇覺好瞓」，每日睡眠時間僅6小時或以下，甚或有約80%受訪者每日的閒暇時間更少於兩小時，表示需要喘息空間者近90%。

服務處於去年11月至12月期間，訪問了113名在職照顧者，了解他們的照顧狀態、生活上的時間分配及職場支援的狀況。結果發現，有46%在職的照顧者需要同時照顧兩人或以上，當中以子女及父母為主要照顧對象。

調查結果又指44.2%受訪者不滿意自己的生活時間分配。根據調查顯示，高達61.9%受訪者有睡眠不足情況出現，他們每日睡眠時間為6小時或以下，甚或80.5%受訪者每日閒暇時間少於2小時，當中13.3%更完全沒有閒暇時間，然而高達87.6%表示自己需要喘息空間。

職場支援方面，調查發現有80.5%受訪者會選擇在工作環境披露自己作為照顧者的身份，惟他們認為除了期望公司能提供彈性上班時間外，「上司及同事的接納」亦同樣重要。至於分擔照顧者角色上，家人協助比例佔最重，有67%；相反，選擇家庭傭工只佔整體25%。

熱線4個月轉介290個案 照顧者支援熱線「182183」自去年9月26日推出，至今運作了4個月，當中有290宗轉介服務。勞工及福利局局長孫玉菡認為成效很好，指熱線24小時運作，有真人對話輔導，亦有情緒及緊急支援。

在長者日間暫託方面，他指有提供相關服務的地點已由約50個擴展至約190個，未來希望靈活多變，再增加多個點，理想是做好全港布局。