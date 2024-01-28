高才通批5.1萬宗 問卷查經濟貢獻

【本報訊】香港勞動力短缺，政府相繼推出多項人才入境計劃，當中包括吸納高收入、高學歷的「高端人才通行證計劃」，但申請人是否在港找工作或創業均無從得知，坊間擔心申請人獲批後到港只為當跳板。勞工及福利局局長孫玉菡指當局正進行問卷調查，了解申請人來港後的工作及生活狀況，以及他們為本港帶來的額外經濟貢獻，未來將向公眾交代結果。

坊間憂視港作跳板 孫玉菡昨在電台節目中表示，「高才通」至今收到約6.5萬宗申請，目前批出5.1萬份「高才通」申請，九成多申請人來自內地，當中四成在海外大學畢業，其餘則是內地名牌大學畢業。申請人以高學歷及高薪酬為主，部分年薪逾250萬元，但人才來港不一定從事原有工種，很多人會帶特殊工作來港、創造新工種或開設公司，但來港創業者資金往來需跟從國家的要求。

他續稱，當局希望留住人才貢獻香港，故會想辦法支援，包括子女升學及學廣東話等問題。另外，他又透露，「補充勞工優化計劃」至今收到2,700宗申請，涉2.9萬人，當中2.4萬屬新增工種，最多是飲食業，當局已經批出了600人來港，重申會謹慎處理，故計劃初期的進度會相對較慢。