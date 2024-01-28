工會倡派繽紛扣減消費券 上限2000元

【本報訊】鑑於本地消費市道疲弱、旅遊業旺丁不旺財、樓市下滑但青年人仍難以置業，有工會向政府建議派發上限2,000元「繽紛扣減消費券」；針對旅遊業的兩年計劃，向訪港旅客派發每年50萬張面值1,000元的「酒店住宿優惠券」，以及消費達一定金額後可換取的「消費優惠券」。另外，又主張為39歲以下青年提供首置住宅物業印花稅，協助購買樓價上限不高於600萬元的物業。

身兼勞聯主席的議員林振昇指本港各項經濟活動自去年初起持續復甦，但步伐仍較預期緩慢。工會日前向政府提交財政預算案建議書，冀政府能詳加考慮。為配合政府推出「日夜都繽紛」主題活動，林建議向本地居民派發2,000元「繽紛扣減消費券」，只要在本地任何場所進行實體消費，即可獲50%消費額扣減上限為 2,000元，推動本地消費氣氛。

該工會建議向經空路來港的旅客，以抽獎方式發放面值1,000元的「酒店住宿優惠券」，每年派發50萬張；以及向旅客發放「消費優惠券」，旅客只要留港期間累計消費達5,000元以上，即可以先到先得方式換取500元消費優惠券，同樣是每年派發50萬張，兩項優惠均為期兩年。

籲豁免青年首置印花稅 青年置業困難，該工會建議豁免39歲或以下青年首置住宅物業印花稅，樓價上限為不高於600萬元，且一生只能獲此稅務豁免一次。對於全面撤辣，他持開放態度，工會的主張是希望能幫助有需要的青年人上車。

針對輸入外勞，勞工界議員周小松建議增設累進式的「促進本地就業徵款」，向經補充勞工優化計劃或行業輸入勞工計劃聘請外勞的僱主徵收額外款項，用以補貼各項鼓勵本地勞工就業措施。