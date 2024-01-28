醫健：伶牙俐齒：牙醫與理髮師

有否想過，去髮型屋剪個頭髮，順便可以整牙，亦可以做一些簡單小手術？看似匪夷所思，但其實這是中世紀歐洲的日常。當時的理髮師除了剪髮外，還會為「顧客」進行外科手術，為牙病患者治療，亦會用水蛭放血作為療法來幫助治療疾病。這些「barber surgeon」 擁有熟練的技巧和手工，亦對儀器運用相當熟悉。當時的手術和牙科儀器簡陋，治療時亦沒有麻醉藥，只能喝酒「麻醉」。時至今日，理髮師門外的標誌一條紅白藍的柱（barber's pole）（年輕的讀者可能未必見過），其實是標誌着染血的繃帶，代表理髮師日常為病人做手術和放血的工作。

當時，對於手術和牙患的知識，例如牙痛的治療方法，理髮師是透過師徒制傳授的，沒有正統的學院，直至1530年才出現第一本講述牙科治療的小冊子。在1745年前，理髮師、牙醫和外科醫生同屬一個公會，後來漸漸分家，各科獨立地發展。

牙醫和外科醫生可以說同屬一個宗派，與當時主要看病用藥的內科醫生是兩種完全不同的職業。當中的千絲萬縷在今天的英國仍保留了一些蛛絲馬迹。細心留意，你會發現英國醫院裏內科醫生稱為「Dr.」，而外科醫生則稱為「Mr./Ms.」，這種名銜上的稱呼隱約標誌着當時兩個派別的角力。

今天牙醫技術發展一日千里，很多嶄新科技，例如電腦設計、三維打印技術，以及人工智能已經成為日常牙科治療不可或缺的一部分。作為醫療界口腔的專家，牙醫可以算是結合了醫學、科學、藝術和手藝於一身的職業。下次看牙醫的時候，你可回想中世紀牙醫理髮師有趣的歷史，亦不忘感謝麻醉藥和牙科科技的發展，讓你有一個愉快無痛的睇牙經驗。

香港大學牙醫學院

口腔頜面外科臨床教授梁耀殷