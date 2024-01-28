新藥上市費時 專家冀港版FDA一條龍審批

【本報訊】政府計劃在今年上半年設「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾昨表示，一直對港版「FDA」非常關注和期待，認為現時新藥要在港上市過程費時，涉及高額投資，令不少資金有限的初創企業難以獲得認證，若本港目標全面發展創新科技，這種氛圍極不理想。他期望在成立管理中心後，本港能實現一條龍審查流程，又建議善用連接內地的優勢，完善藥械研究需大量病人臨床數據的要求。

現時初創企業難獲認證

他解釋，新藥若要在港市場上市，需要先獲得兩家國際權威機構認證，然後再經過衞生署的第二層審批才可以上市，過程至少兩年半以上的時間；而在醫療器械方面，本港同樣缺乏特定法例規管這些產品的製造、進口、出口和銷售。招又形容，生物科技創新屬高風險活動，因為國際認證申請流程時間長，又需高額投資，初創企業資金時間有限，面對國際認證流程具多種挑戰，導致能夠獲批准的藥物和醫療器械，大多都來自傳統大藥廠和領先企業，而此種氛圍對本港要發展創科並不理想。