拜年增感染風險 公院恐陷臨界點

新冠確診回升 流感高峰未平 近期新冠確診個案持續上升，冬季流感高峰期持續，本港受雙疫夾擊。香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨表示，預計1至3月的流感病例或會增加，當中又以甲型流感為多，呼籲長者兒童等應盡快接種流感疫苗。對於近期的新冠疫情，港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅則表示，預料農曆新年假期間市民會有較多社交活動，本港新冠確診數回升亦令公營醫療系統面對壓力。

袁國勇表示，隨着疫後復常，雖然季節性流感每年都會發生，但因應新冠病毒過去3年的大流行，佩戴口罩等措施令市民對流感病毒的接觸減少，人體內血清亦對流感病毒的中和抗體降低許多，市民免疫力開始減弱，預料今年1至3月的流感病例或會增加不少。袁呼籲，長者、幼兒和長期病患等，需盡快接種季節性流感疫苗及新冠疫苗，以減低因流感及新冠病毒引起併發症的機會；他又指冬季爆發較大型的季節性流感無可避免，提醒市民大眾應注意衞生，在人多地方時盡量佩戴口罩。

對於新冠確診個案又再回升，孔繁毅則坦言公營醫療系統面對壓力，現時瑪麗醫院傳染病病房內有八成為新冠病人，主要為長者和長期病患者，相信感染風險仍在。

專家倡轉打XBB疫苗 孔又稱，不建議市民繼續接種科興等滅活新冠疫苗，因XBB新冠疫苗對JN.1及XBB變種病毒株有效，暫時最貼近JN.1變種病毒株，免疫反應良好，若原本接種科興的市民，可轉打XBB疫苗作加強劑。

香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌則表示，多數傳染病專家估計，下一次再出現病毒大流行有幾個可能性，或會與冠狀病毒有關，亦可能與流感變化、禽流感引起的變種病毒、由蚊引起的傳染病或「X」病毒。許指出，若要預防下一個病毒大流行，世界各地都應在研究和藥物投放更多資源，各地實驗室多交換資料，若有新病毒品種出現時，要將基因排序上載至世界衞生組衞等網頁；地區政府亦要強化醫療系統和實驗室設備，醫院需有足夠的負氣壓病房，即使有新出現的高度傳染性疾病，也可應付隔離治療。