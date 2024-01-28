打斜過路 周三沙田試行

劃對角黃色行人條紋 加裝交通燈 日本澀谷站前的十字路口是東京著名地標，行人對角打斜過馬路快將香港實現。運輸署選定沙田及尖沙咀作「對角行人過路處」試點，全港首個試點預計本周三（31日）在沙田沙角街與逸泰街路口推行，屆時行人可以直接經路口中心步行至對角行人路，讓行人「行短一點，又行快一點」；而尖沙咀加拿分道與加連威老道交界亦預計在今年中推出試點。運輸署將在計劃推行後觀察數月，考慮行人及司機意見，檢討過路處成效。

運輸及物流局局長林世雄在網誌透露，新加設的「對角行人過路處」將會於燈控十字路口，劃上對角的行人過路黃色條紋及加裝交通燈，讓行人可以直接經路口中心步行至對角行人路。沙田沙角街與逸泰街路口的相關設施，已大致完成安裝，預期在本星期三就能讓市民體驗對角行人過路處帶來的便利；至於尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，則預計在年中推行「對角行人過路處」。

尖沙咀擬年中推行 他指出，運輸署觀察到尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，以及沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口，目前有不少行人都會「打斜」行到對角行人路。在評估這兩個路口的車流、人流和實施對角行人過路處所需的燈號設備等因素後，認為這兩個路口均適合設立「對角行人過路處」的試點。

林續稱，「對角行人過路處」的步行距離較傳統的長，加上路口中心不能設置行人安全島，需要較長的行人綠燈才能讓行人安全橫過路口。香港的路口車流較為繁忙，需要小心研究個別路口的特性，包括車流、人流、過路距離和所需時間等，確保設立「對角行人過路處」後，交通燈控制路口仍可維持足夠的車輛通行能力，避免對整體交通造成嚴重影響。

在試驗計劃推行後，運輸署會觀察數個月，考慮行人及司機對設施的意見、檢討「對角行人過路處」的成效，以及有否需要再改善設計，之後再考慮將來的方向。

黃色線恐誤導司機 沙田區議員林宇星表示，日後「打斜」的行人過路交通燈，或與原來的交通燈及指示燈較近，期望當局透過宣傳教育，呼籲行人留意，而地上的行人過路黃色條紋，亦可能令駕駛人士誤會是行人優先的斑馬線而停車，相信當局需要透過試行，觀察實際情況。