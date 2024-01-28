院舍盼豁免垃圾徵費 當局叫勿誇大問題

【本報訊】政府延遲垃圾徵費措施推行日期至今年8月1日，環境及生態局局長謝展寰承認，以往宣傳工作的確做得不足夠，期望透過實地示範，例如政府建築物先行先試，過程中再做演練，讓市民了解如何處理不同情景，若發現問題就會修改。他又指，政府正製作圖文並茂的指引，幫助市民學習分類回收。

製作指引 圖文教分類回收 謝展寰昨在電台節目表示，垃圾徵費原意是推動綠色減廢文化，不少地區已實施有關政策，惟本港一直落後。隨着垃圾徵費落實「專款專用」，有望推動回收減廢。他提到，本港回收業本來是夕陽行業，在「綠在區區」投入運作後，可吸引年輕人參與回收，期望長遠建立回收下游產業，並創造就業機會。

對於安老業界指，院舍難以源頭減廢，垃圾徵費將造成很大困擾，有院舍希望豁免收費。謝展寰指，領取生果金及長者生活津貼的合資格人士，每月會獲額外10元的垃圾徵費津貼，又指有院舍向他表示可以應付垃圾徵費的要求，認為不應將問題誇大或過於擔心，業界若有困難，政府會視乎實際情況，提供協助。