4‧22起禁用發泡膠餐具 即棄塑膠外賣容器仍合法

【本報訊】「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」首階段措施於4月22日生效，該計劃被視為全港「走塑」的一大步，但近日坊間有不少疑慮及擔心，如自外地帶膠牙刷、膠牙籤回港犯不犯法、外賣是否無塑膠杯、碗用，甚至是否沒有棉花棒等。環保署近日以「大嘥鬼」協助宣傳，強調管制新措施並非針對一般市民，而是規管在業務過程中製造、銷售或供應等相關行為。新法例除禁用發泡膠餐具外，市民使用網購塑膠產品等都不會觸犯法例。環境及生態局表明，4月22日會如期落實新措施。

環保署表示，4月22日之後，外賣餐廳仍可使用即棄塑膠容器，包括杯及杯蓋、飯盒及碗等，但不能使用發泡膠餐具，包括發泡膠製的碟、容器及杯，因為發泡膠非常輕，容易破碎及流入海洋，會致海洋生物食用時窒息及中毒，嚴重影響海洋生態，內地及澳門都已經禁止。

至於市民擔心使用某些即棄塑膠產品而觸犯法例，環保署舉例指，購買外賣的顧客不會因使用受管制餐具而觸犯法例；旅客自攜塑膠梳洗用品來港及使用，亦不會觸犯法例，新例只會管制酒店免費提供塑膠梳洗用品，若收費提供仍然合法，酒店亦可免費提供非塑膠梳洗用品。有市民關注膠柄棉花棒在4月22日後禁售，會否缺乏供應，甚至自外地網購來港會否犯法等，當局指，市面仍有出售木柄棉花棒及紙柄棉花棒，亦留意到近期市面已有不少品牌棉花棒轉為紙軸。