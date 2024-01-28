走塑宣傳不足 議員倡做好解說

【本報訊】另一環保措施將「殺埋身」。4月22日起便會實施第一階段走塑，禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，包括發泡膠盒、膠刀叉、膠棉花棒和膠牙線棒等，有議員近日收到不少市民的意見，反映走塑措施來得急促，像垃圾徵費一樣令人無所適從及有像從天而降之感，該議員指政府對許多問題尚未澄清，警告政府要吸取教訓、勿重蹈覆轍，必須做好解說工作。相關貼文「出街」後，該議員即收到當局回覆指日前已製作相關資料，環境及生態局副局長黃淑嫻更在網上留言「解畫」。

憂牙線棉棒難有替代品 議員江玉歡昨在社交平台貼文，除收到市民反映上述情況外，又指雖然有關法例在去年已通過，但市民大眾是近日才獲知，宣傳教育極之不足，加上市民認為用慣的膠牙線棒和棉花棒非常重要，市面亦缺乏替代品可供選擇，反問怎能匆匆實行？又問及政府有否部署，了解市民是否能容易買到質量與價錢相若的替代品？她指近日亦有市民問若在海外旅遊時購買或在網上購買該等物品自用，會否觸犯法例？政府當局至今還未澄清。她又指有小食店透露新例影響成本，擔心一窩蜂搶購紙類外賣餐具會令成本上升，質疑官員少買外賣，不理解他們的難處。

她指要令政策落地，不單止是市民，亦要令各行業各階層明白及接受。她認為政府必須做仔細宣傳推廣，解釋政策及背後原因，不是「話行就行」，而垃圾徵費及走塑這兩個政策和法例，亦是對官員在立法前便要做好諮詢的一大教訓。

相隔數小時，她指當局通知日前環保署已製作了相關資料給市民參考。當中包括說明市民不會因購買或使用膠牙籤或木柄棉花棒而犯法。對於有網友留言詢問膠匙只屬即棄抑或包括所有膠匙？例如BB用的膠匙及餵藥用的膠匙。環境及生態局副局長黃淑嫻亦即時留言，解釋新法例下，一般市民不會因購買及使用某些受管制塑膠產品而觸犯法例，因此不用為餵BB或餵藥用的膠匙而擔心。