擬增300廚餘回收桶 涵蓋所有公共屋邨

【本報訊】本港都市廢物中有三分之一屬於廚餘，環境及生態局局長謝展寰表示，計劃今年內將「智慧廚餘回收桶」，擴展至所有公共屋邨，預計屆時廚餘回收桶的數量，將由現時的400多個增至超過700個。私人屋苑方面，有過千戶家庭的屋苑可申請免費租用，而小型屋苑亦可聯合其他屋苑，合租廚餘回收桶。他又說，會在大型垃圾站放置廚餘回收設施，配套設施會隨市民習慣改變而不斷增加。

設廚餘收集點 針對大型食肆 謝展寰指，將廚餘分開處理可以減少垃圾量，並有利環境衞生。日後若飲食業將廚餘分類，政府會協助回收，針對中小型食肆，當局會在商場或停車場放置廚餘轉化系統，針對大型食肆則會設廚餘收集點。他補充，部分大型商場及酒店正推廣廚餘再生盒，具殺菌消毒除臭功能，可每周回收一次，降低廚餘運輸費用。

對於沒有法團和物管公司的三無大廈，謝指出，垃圾徵費實施後，會在臨近大廈的位置設大型垃圾桶，避免住戶亂拋垃圾，外展隊亦會到三無大廈，派發指定垃圾袋和教導住戶執行方法。他稱，垃圾徵費設有6個月適應期，期內市民不會因未有使用指定垃圾袋而被檢控，但政府會繼續就亂拋垃圾執法，違例可被罰款3,000元。