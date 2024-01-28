海員之家抽鋼筋測試 料下月完成審議

【本報訊】尖沙咀海員之家酒店重建項目疑用葵涌iCITY工廈項目地盤的鋼筋，事件引起廣泛關注，屋宇署昨回覆本報查詢時表示，正與項目註冊結構工程師商議，計劃隨機開鑿海員之家項目，並抽取鋼筋樣本進行測試，以確保抽樣測試的建議符合相關建造標準及在安全情況下進行，審議建議包括進一步確認所用鋼筋數量及位置，審視於結構構件抽取鋼筋樣本對樓宇結構的影響，以及在進行抽取鋼筋樣本工程期間所需的臨時安全措施，預計審議工作將於下月下旬完成。

已覆檢iCITY工廈項目 屋宇署表示，去年11月已就葵涌iCITY工廈項目發出佔用許可證（即入伙紙）前，已按既定程序完成審閱相關證明文件，包括鋼筋物料及測試報告，以確保竣工的建築工程符合《條例》及其附屬規例的相關規定；署方亦已覆檢打磚坪街項目的相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情況。

海員之家項目繼去年3月發生4級大火後，近期被爆大廈部分樓層的鋼筋有問題，當時屋宇署證實，海員之家其中10層樓的鋼筋及部分文件出現問題，有可能是使用了葵涌iCITY工廈項目的部分鋼筋。