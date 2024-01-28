密閉空間意外多 污水井兩月奪三命

【本報訊】密閉空間工業意外經常發生，2021年11月18日和12月22日，小蠔灣污水處理廠和赤鱲角的地盤，曾分別發生涉及在污水井工作的致命工業意外，導致3名工人死亡、多名工人受傷。兩宗意外後，勞工處、渠務署都分別與轄管的機構開會、加強巡察相關處所，但去年仍有西九龍柯士甸道的地盤意外。今次勞工處修訂俗稱密閉空間實務守則的《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》，影響面甚廣，若能杜絕操作上的漏洞，有助減少類似意外。

涉獵場所不同難規管 根據勞工處規定，所謂密閉空間指任何被圍封的地方，基於場地被圍封的性質，該類處所包括任何會產生該等危險的密室、儲槽、下桶、坑槽、井、污水渠、隧道、喉管、煙道、鍋爐、壓力受器、艙口、沉箱、豎井或筒倉，涉及這些場所的工業場所十分廣泛。

由於跨行業及涉獵的場所各有不同，規管難度亦大，2021年發生兩宗事故之後，勞工處隨即與渠務署及香港機場管理局召開緊急會議，又加強了巡查，但去年9月仍有西九龍柯士甸道的事故，勞工處其後曾展開兩周加強巡查，並啟動對密閉空間實務守則的修訂準備。同時，當局亦指，得悉渠務工程業界多年前已開始使用遙控攝影設備代替工人在地下渠管內檢查喉管狀況，以減少工人在排水渠等密閉空間工作的風險，會繼續留意各種先進科技設備的發展，鼓勵業界採用合適的科技設備，保護員工及防止發生事故。