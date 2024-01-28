地盤職安多流弊 唔見棺材唔修例

圓方困管道兩死 密閉空間裝天眼補飛 工業意外一宗也嫌多，但去年上半年本港每千名工人的意外率高達13.4，遠超對上一個上半年的11.8，有關數據還沒計算去年9月西九龍柯士甸道一地盤的海水冷卻喉管更換工程兩人死亡等的事故。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，勞工處正就修訂密閉空間實務守則諮詢業界意見，望上半年推出，其中一項考慮措施是在密閉空間場所出入口安裝攝錄機，確認工人有無進入密閉地方工作。工業傷亡權益會斥安裝攝錄機只是治標不治本，應強制要求地盤上報有密閉空間場所。地盤職安多流弊，有議員則要求當局考慮引入在頭盔加入追蹤器的「智慧頭盔」，減少建造業意外。

勞處巡200地盤 發逾200告票 孫玉菡昨日出席一個活動時透露，正就密閉空間實務守則修訂工作諮詢業界，期望今年上半年推出，其中一項考慮措施是在出入口安裝攝錄機，方便確認工人有無進入密閉地方工作。至於針對地盤安全方面，勞工處的特遣小隊近期突擊巡查了200多個地盤，已分別發出200多張告票及400多張停工或改善通知書，期望再度提醒業界要注意工業安全。

工會斥不治本 促強制上報 據了解，勞工處修訂密閉空間實務守則，守則的研究方向有幾項，包括須記錄進出工人資料及逗留時間、在密閉空間出入口拍攝視頻、要求為工人提供動態感應警報器，以及在守則附錄設「密閉空間危險評估表格」範本，列出各項潛在危險和相應安全措施，供合資格人士在評估時打勾記錄等，惟未觸及密閉空間工作必須上報。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，在出入口安裝攝錄機是治標不治本，「單意外就係因為唔知道嗰兩個工人喺入面先出事，依家裝攝錄機就好似頭痛醫頭，腳痛醫腳咁」。她建議，當局應設立強制上報制度，日後所有地盤若涉及密閉空間，須先向政府相關部門如勞工處上報，令勞工處可以作針對性的監察，這樣才可令業界有警惕作用。

議員顏汶羽則稱，在地盤出入口安裝攝錄機有助確認工人有否進入密閉地方工作，倘若不幸再次發生相關工業意外時，亦有助事後檢視到底哪一方出現失誤，以便釐清各持份者責任，甚或所拍攝的片段，更可作為證據於日後檢控之用。

議員倡引入智慧頭盔助定位 不過，顏重申勞資雙方理應先確保員工在密閉空間工作時得到適切的工業保障，建議當局應好好利用其他智慧工具系統，全天候監察工人的工地活動及職安健，舉例除安裝攝錄機外，亦可引入「智慧頭盔」，即透過在頭盔加入追蹤器等信號，若員工在密閉空間內靜止太耐，抑或工作時稍有不慎出現意外，亦有助僱主能夠快速定位，方便前往拯救。

西九龍柯士甸道的「圓方」去年9月發生奪命工業意外，兩人死亡。 近年工業意外數字 秀茂坪安達臣道房協地盤2022年9月7日天秤倒塌，造成３死６傷嚴重事故。 柯士甸道地盤事故發生後，現場被圍封調查。 建造業工業意外最多，各界都要求提升工人安全保障。