龍七公：從英國鋼琴家辱華事件說起

如果你旅居海外，無意中與當地人口角，人家問你是否來自中國，你會直認不諱，還是閃爍其詞呢？人在異鄉，你會以身為中國人而為榮？還是以來自中國而引以為恥？

近日有英國人與幾個華人爭吵，並以上述問題質問之，答者卻顯得左支右絀。這位英國人名叫卡瓦納，擁有文學博士學位，卻愛在街上的公共鋼琴即興表演。此公不僅琴技了得，且善於插科打諢，逗得途人捧腹大笑，其個人頻道已擁有逾兩百萬粉絲。上周五，他在倫敦一個商場直播表演時，與一群手持五星紅旗的華人爭執。華人表示，他們正在拍攝一個獨家的節目，故不希望被其他頻道拍攝到，冀卡瓦納刪去有關他們的片段。卡瓦納斷然拒絕，堅稱自己有公眾地方拍攝的自由，並冷嘲熱諷：「我們又不是在共產中國」。其中一位華裔男子聞言後大怒，指摘卡瓦納種族歧視，並報警求助。

設局挑起事端 相關影片在網上爆紅，中西媒體議論紛紛。海外媒體幾乎一面倒罵涉事華人不諳當地法律，無理取鬧。英國向來無肖像權的法例，要求卡瓦納刪除影片，無異是剝奪個人在公眾地方拍攝的權利。若不想被攝入鏡頭，大可馬上離開，何必自尋煩惱？

乍看此新聞，社會大眾多會以為這些華人橫蠻無理，無事生非。筆者在好奇心驅使下，細看了相關事件的影片，卻覺得那些同胞的行徑確實情有可原。原來當天那些華人是為我國一個平台製作春晚節目，並擬使用商場的公共鋼琴拍攝。不過卡瓦納捷足先登，佔用了鋼琴，他們只能在旁耐心等候。

卡瓦納見有黃皮膚稀客在旁觀賞，覺得機不可失，立即邀請他們一起表演。這些同胞或許因盛情難卻，順應了其要求，並未注意有直播鏡頭正在拍攝。到察覺成為其他直播節目的配角後，他們當然馬上苦苦哀求卡瓦納刪去相關片段。這些同胞最初請求的語氣頗為溫和有禮，並用上「感謝」的字眼。卡瓦納卻為求刺激收視率，不僅拒絕要求，更設局挑起事端，反問那些同胞：「我是否不准在現場拍攝？」他們竟傻呼呼的答：「是。不准許，不能侵犯我的肖像權。」卡瓦納重申這是英國，任何人都有在公眾地方拍攝的自由。其中一位華裔女士回應：「我也是英國籍的。」卡瓦納隨即大喊豈有英國人會拿着中國的國旗，並轉頭問另一位華人是否來自共產中國。這位同胞竟然答：「這問題無關宏旨。」

不知英國沒有肖像權的法例，其實並不可恥。有人刻意設局挑釁，我們反唇相譏，也是無可厚非。可恥的是，人家問你從哪裏來，我們竟不敢正面作答，並顧左右而言他。更可恥的是，卡瓦納不時以「共產中國」作為嘲笑的話題。其實，共產主義又有何可笑呢？此公大抵忘記了馬克思也是在倫敦入土為安，英國的福利制度也是脫胎自共產理想。我國只不過把這種思想發揚光大而已。