冰鑑春秋：澤連斯基還能掌權多久

俄羅斯一架伊爾76運輸機被擊落，機上74人全數罹難，俄宣稱機上載有65名烏克蘭戰俘，烏克蘭則質疑這消息的真實性，懷疑機上搭載的可能並非戰俘，而是防空導彈。儘管事件真相尚未釐清，卻凸顯烏國目前指揮體系的紊亂與不安情緒的蔓延。

烏克蘭的軍事系統並非由總司令扎盧日內全權主導，而是分為軍方與政府兩大體系，軍方指揮正規軍，政府則控制國際志願軍以及其他雜牌軍隊，彼此之間不相統屬，情報交換也不確實。這次擊落運輸機事件，一開始消息傳出，烏克蘭軍事網絡上一片歡聲雷動，許多網友紛紛叫好，留言板很快被灌爆。然而傳出機上搭載的是戰俘之後，網民急速刪除留言，各種質疑與陰謀論也傳出。

據了解，擁有防空武器的並非只有烏克蘭軍方，國際志願軍與其他雜牌軍隊也擁有自己的武裝，而且經常自行尋覓攻擊目標，所以這次的攻擊行動，可能不是已經和俄羅斯達成換俘協議的軍方所為，而是其他不知情武裝部隊的誤擊。若真是如此，烏克蘭戰場上的混亂可想而知。

日前俄媒體還言之鑿鑿，聲稱澤連斯基已撤換扎盧日內，也有消息指稱澤連斯基向美方傳遞撤換扎盧日內的意願，卻遭美方拒絕，白宮國家安全顧問沙利文甚至告訴澤連斯基，若拔除扎盧日內的兵權，則美方的援助也會隨之中斷。澤連斯基和美方力挺的扎盧日內不和已完全枱面化，烏克蘭兵變的可能性也已經成為流傳在烏克蘭民間的話題。

總而言之，目前的烏克蘭局勢動盪不安，而美國與歐洲的援助也面臨斷炊的窘境，儘管澤連斯基還堅持要對俄羅斯作戰到底，但他手上的牌已經不多，恐怕很快就要走到無牌可出的地步。這局面如何收尾，考驗着西方國家的智慧。