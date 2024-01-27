強詞有理：美又求中

中東戰火持續燃燒，導彈和無人機漫天飛舞，你炸我我炸你，七國咁亂。美軍尤其忙碌，近日兵分兩路，既炸也門叛軍青年運動（胡塞武裝），又炸伊拉克民兵據點，好不威風。歐洲議會議員華萊士曾經說過：「中國40年來沒有轟炸過任何人，而美國每天都在轟炸別的國家。」確實沒有說錯，美國一天不轟炸別的國家，日子也許就過不下去了。

可惜，不管美軍如何狂轟濫炸，都無法解決中東亂局和紅海危機，反而火上澆油，亂上加亂，愈來愈多貨船不得不避開紅海，繞道而行。伊朗最高精神領袖哈梅內伊更呼籲伊斯蘭國家切斷以色列命脈，停止所有政治和經濟聯繫。眼看中東亂局一發不可收拾，美國被迫愈陷愈深，於是開始着急了。英國媒體報道，美國多次要求中國向伊朗施壓，控制胡塞武裝行為，但中方反應十分冷淡，幾乎沒有任何動作，更不點名批評美國向也門使用武力。

解鈴還需繫鈴人，以巴衝突也好，紅海危機也罷，都與美國有直接或間接的關係，甚至可以說是美國一手造成，中國沒有責任和義務替其背黑鍋。正如俄烏戰爭一樣，美國挑起火頭，還挑撥離間，要求中國參與制裁俄羅斯，這不是靠害嗎？

有事鍾無艷，無事夏迎春。美國平時不擇手段打壓中國，遇到麻煩卻要求中國幫忙，臉皮未免太厚了。不要忘記，美國一直抹黑中國和伊朗之間的正常交往，而且進行長臂管轄，以違反美國制裁伊朗的規定為由，跨國扣押華為高層孟晚舟。現在反而要求中國對伊朗發揮影響力，化解紅海危機，難道老美不覺得難為情？更惡劣的是，美軍一艘驅逐艦日前又闖進台灣海峽，還刻意公開炒作。一方面有求於中國，一方面繼續上門挑釁，這不是無賴又是甚麼？

說到底，當今世界紛亂不已，美國正是罪魁禍首。有位西方記者指出，除了中國之外，許多國家都在複製美國的壞方法，毫無顧忌地使用武力。以色列固然將加薩地帶炸成一片廢墟，伊朗也向伊拉克、敍利亞及巴基斯坦的目標發動襲擊，然後巴基斯坦又轟炸伊朗的目標報復，這個世界亂成一團，已無秩序可言，而這正是美國造的孽。美國指摘胡塞武裝在紅海襲擾貨船，為何不譴責以色列在加薩濫殺無辜？實際上，美國繞過聯合國轟炸也門，本來就是侵犯主權國家的行為。