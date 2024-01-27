龍吟虎嘯：經濟軍事雙管施壓

大陸最有力量的「反獨促統」手段，一是經濟手段，一是武力手段，兩手交錯實施可以發揮最大力量。可惜頗長時期，這兩種手段未能很好配合，甚至相扞格，削弱了「反獨促統」的力度。大陸自上個世紀80年代，推出對台「和平統一」方針，同時強調不會承諾放棄武統，此乃令「和平統一」能夠實現的必備保證，沒有武統壓力，和統是不可能實現的。

對此，大陸一直毫不動搖，同時加強軍事力量，保障在能夠「拒止」乃至粉碎美國的軍事干預，令美台知道武統不是「放空炮」，而是「說到做到」。

可是，要達到目標，需要時間和過程，在此期間大陸為了推動「和平統一」，為了以最大的誠意、盡最大的努力實現統一，在經濟貿易方面向台灣「送大禮」、「讓厚利」，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），讓台灣飽嘗甜頭，經濟發展，民生受惠，為「和平統一」竭盡所能創造條件。

然而，台灣方面並不領情，把從大陸身上賺到的巨資向美國購置大批軍火，強化「抗大陸武力犯台」的力量，「堅拒統一」。在這個過程中，「台獨」益加猖狂，大陸的「經濟牌」，自我削弱了「武力牌」的威力，助長了「台獨」氣燄和實力，這種自戕的做法再也不能繼續下去了。今次台灣大選前，大陸就打出對台「經濟牌」，限制台灣一些產品進大陸。賴清德當選後更傳出大陸會終止ECFA，台灣在經貿上舒舒服服猛賺大陸錢，這支歌仔沒得唱了，大陸為「經濟牌」、「武統牌」雙管齊下，製造壓力做好準備。

對此美台還不知死，還在頑抗，仍用兩手對付大陸，一是美台商業協會日前訪台，率團的是美國前國務次卿克拉奇，聲稱要深化美台經貿關係。台駐美機構撰文，聲稱要繼續強化台美安全和經濟合作。與此同時，美國第二艘航母抵近印太，聲稱要「加強區內軍事部署」，劍指大陸。