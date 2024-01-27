要聞港聞

教大性侵案 男子增控罪

【本報訊】香港教育大學去年迎新營發生性侵案，28歲男生被控非禮及窺淫等3宗罪名。執法部門昨日表示，經索取律政司意見後，該名被捕男子已被加控一項強姦罪及一項非禮罪，即總共一項強姦罪、3項非禮罪及一項窺淫罪，案件將於2月29日上午在東區裁判法院提堂。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc