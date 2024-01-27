教大性侵案 男子增控罪

【本報訊】香港教育大學去年迎新營發生性侵案，28歲男生被控非禮及窺淫等3宗罪名。執法部門昨日表示，經索取律政司意見後，該名被捕男子已被加控一項強姦罪及一項非禮罪，即總共一項強姦罪、3項非禮罪及一項窺淫罪，案件將於2月29日上午在東區裁判法院提堂。