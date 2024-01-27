球會前高層訛稱可認購演唱會門票 百人中招涉款600萬

【本報訊】執法部門於本周二接獲報案，指一名247足球會的前發展總監，早前透過包括社交網站等不同渠道發布貼文，聲稱有辦法獲取香港所有演唱會的內部認購門票。人員經初步調查，相信該名疑犯濫用其職務之便及人脈關係，去騙取受害人的信任。

初步調查顯示，該疑犯與全港33宗網購騙案有關，該33名受害人均聽從指示，利用不同轉數快戶口過數購買演唱會門票，疑犯確認收款後，隨即以包括退款及另購其它演唱會門票等不同藉口拖延受害人，其後更加失聯，甚至乎於本月中旬辭任球會職務，而受害人最終未能取得任何門票。

人員經進一步調查後，鎖定一名洋名Frankie的姓周（36歲）本地男子，至本周四下午，掩至其粉嶺住所，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」把他拘捕，相信他為案中主腦，涉嫌利用自己及其他轉數快共14個戶口收取受害人款項。人員同時檢走3部手機、兩部手提電腦及一張銀行卡，經調查及分析後，相信案中牽涉受害人至少逾100人，案發時間由去年5月至今年1月，涉款近600萬元，受害人損失金額由數百元至數十萬元不等，損失最多一宗達50萬元，涉及MIRROR演唱會門票。

球會報案 指受影響球員多 247足球會在昨晚發表聲明，指出一名姓周男子本季初於球隊擔任業務發展總監一職，職能為協助球隊物色有意投資足球之贊助商，其本人亦為球隊贊助人之一。數日前，管理層發現有球隊球員於個人社交平台發布一則關於金錢問題的貼文，球隊管理層得悉後立刻與球員聯絡，發現當中涉及該姓周男子違法行為，球隊整理資訊後協助相關球員報案。

經球隊初步整理的資訊，受到該姓周男子違法行為影響之球員眾多，由於事態嚴重，球隊於2024年1月21日即時解除該姓周男子於球隊一切職務，同時管理層即時報案。以執法部門昨日公布，證明該姓周男子之違法行為屬實，球會呼籲所有受影響之人士向執法部門提供資訊、球會亦會全力配合執法部門之所有調查工作、並承諾絕不姑息、以最嚴肅態度協助執法部門處理案件。球會重申是次案件屬周男的個人違法行為，與球會其他職球員無關，球會亦有隊員屬受害者，再一次呼籲所有受到事件影響之人士盡快報案。