狡猾毒團設三窟 檢貨值380萬

旺角行動兩人落網 揭元朗觀塘收藏 為應對執法部門的掃毒行動，販毒集團不惜「狡免三窟」分散風險，利用不同地區、不同類型單位存放毒品，並把販毒角色細分藉此減低損失，以達致「防火牆」效果。海關前日在旺角區展開掃毒行動，期間截獲一輛涉嫌販毒的私家車，經調查後再押解車上司機及男乘客，搜查分別位於旺角、元朗及觀塘3個單位，最終檢獲總值380萬元的各類型毒品，初步相信有人暗中利用該些單位作毒品包裝及分銷。兩名被捕人士已被起訴相關罪名，案件將於今日提堂。

海關於前日在旺角區進行緝毒，當晚在黑布街發現一輛停泊路邊的私家車，並目睹一名形迹可疑男子從前排乘客位下車，遂上前截查他及該輛私家車，繼而在車內發現一塊約重1.1公斤的懷疑可卡因磚，以及約100克以茶葉包裝作掩飾的懷疑大麻花，隨即拘捕該名報稱文員的26歲男子及車上的41歲男司機。

司機疑收酬勞數百元 海關其後押解該名26歲男子前往附近一住宅單位搜查，並在屋內檢獲約80克懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具。跟進調查後，關員再搜查他在元朗鳳攸東街租住單位，另起出約重2.5公斤的懷疑可卡因及一批毒品包裝工具。此外，海關押同41歲男司機前往他在觀塘大業街管有的劏房，揭發屋內藏有約500克以茶葉包裝的懷疑大麻花，以及25克懷疑大麻油。全部毒品總值約380萬元。

初步調查顯示，被捕司機懷疑收取數百元報酬參與販毒，該名乘客則未知是否有收取報酬，海關相信疑犯利用上述單位作毒品儲存包裝及分銷用途，有關毒品活動料已運作至少一個月，並且「供貨」予九龍區。被捕人士已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，當中26歲男子被加控兩項「販運危險藥物」罪，而41歲男子則被加控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。

此外，執法部門早前根據情報及經調查後，鎖定一個位於長沙灣深盛路的私人住宅單位，懷疑有人利用該單位作製毒工場及分銷儲存倉。至本周三下午約3時，人員突擊搜查該單位，檢獲2,600克可卡因和霹靂可卡因及一批製毒工具，包括電磁爐、梳打粉、煮食煲、染色劑、磅、熱溶機及可再封膠袋，案中檢獲的毒品總值超過310萬元。

行動中，人員以涉嫌「製毒」及「販毒」，拘捕一名姓何（28歲）男子，據悉他報稱任職售貨員。初步調查顯示，涉事工場運作約一個月，不法分子利用保安嚴密的大型私人屋苑增加執法人員的調查難度，相信毒品主要供應西九龍及新界南區。人員相信案件不涉及黑幫操控，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

上水檢5.8公斤可卡因 另外，新界北總區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周四下午約4時，突擊搜查上水清河邨一單位，在單位內檢獲約重5.8公斤懷疑可卡因，估計市值約580萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕一男兩女（17至47歲），3人俱已被帶走調查。