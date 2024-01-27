Zeek員工追薪碰壁 勞工處：逾期申請

【本報訊】本地物流平台「Zeek斑馬到家」早前有勞資糾紛，勞審處去年裁定入稟的配送員與公司屬僱傭關係，部分人隨後向勞工處申請破產欠薪保障基金。香港基督教工業委員會表示，迄今接獲6宗破欠基金被拒個案，申請人被指超出「服務最後一天」後6個月的申請期限。委員會幹事麥德正認為，求助人從未收到公司解僱信，故平台勞工「服務最後一天」未有法律定義，建議當局「特事特辦」寬鬆處理申請，並促請當局盡快立法保障平台勞工權益。

無收解僱信 未能釐清最後服務日 委員會表示，至今接獲60多個求助，跟進了12宗個案，當中4宗被裁定存僱傭關係，一宗破欠基金申請被拒；另有8宗沒有入稟勞審處，或因公司遭頒清盤令，其中5宗申請破欠基金被拒；另有一宗則只獲批代通知金及未放年假薪酬，但欠薪部分則不獲批。

麥德正稱，平台勞工無法例定義開始工作及合約完結日期，惟法例卻規定申請要在「服務最後一天」後6個月內提出，質疑破欠基金「為何不多走一步」，批評政府一日沒有政策，抑或法例和行政措施一日未有改變，平台勞工都得不到應有的權益保障。

勞工處表示，截至本月，已向278名涉「建順資訊科技（香港）有限公司」（即早前被頒令清盤、Zeek母公司之一）合資格申請人發放破欠基金特惠款項。審批時除依照保障範圍及申請時限等法例，亦會考慮個案資料，倘申請人不同意決定，可按機制覆核。

處方續指，已與主要數碼平台經營者及持份者成立「聯絡小組」，探討加強保障平台工作者可行辦法，以及就工作者情況展開為期約3至4個月的「主題性住戶統計調查」，料本年底至明年初發布。